“Serie di violazioni dei domiciliari” 37enne riportato in carcere

Operaio 37enne viene riportato in carcere dagli arresti domiciliari.

L’uomo, nato in Marocco e da diverso tempo a Piacenza, è stato portato dalla sua abitazione alla Casa Circondariale “Le Novate” nel tardo pomeriggio del 27 luglio. Secondo quanto comunicano i carabinieri di Piacenza, il provvedimento, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia, è arrivato poiché nel suo periodo di reclusione agli arresti domiciliari, il 37enne si è reso colpevole di una serie di violazioni alla prescrizioni imposte dal giudice, non ultima una “situazione di tensione in ambito familiare”.

“L’operaio – spiegano i carabinieri -, nel mese di ottobre 2020, era stato raggiunto dalla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Piacenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nell’ambito di una articolata attività di indagine in materia di reati nel settore degli stupefacenti, che era stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Bobbio”.