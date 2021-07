Servizio Civile Regionale, 12 posti a Piacenza. Domande entro il 18 luglio

Servizio Civile Regionale, a Piacenza quest’anno sono disponibili 12 posti all’interno del co-progetto “Crescere Insieme – Anno 2021”, così distribuiti:

– 3 posti presso il Comune di Piacenza – Settore Servizi Sociali, Servizio Minori Stranieri – Via Martiri della Resistenza n° 8/A, Piacenza (di cui 1 per giovani con bassa scolarizzazione, con titolo di scuola secondaria di primo grado);

– 3 posti presso la Fondazione San Benedetto – Scuola dell’Infanzia – Corso Vittorio Emanuele II n° 158, Piacenza;

– 2 posti presso la Scuola dell’Infanzia Beata Vergine Addolorata (ente FISM) – Via Case Chiesa n° 1, San Nicolò di Rottofreno (di cui 1 per giovani con bassa scolarizzazione, con titolo di scuola secondaria di primo grado);

– 2 posti presso la Scuola dell’Infanzia paritaria Preziosissimo Sangue (ente FISM) – Via Amilcare Zanella n° 15, Piacenza;

– 2 posti presso la Scuola materna Immacolata (ente FISM) – Via Montebello n° 29, Piacenza

Il progetto, che sarà avviato il 1 ottobre, ha una durata di 10 mesi e richiede un impegno di 100 ore al mese distribuite su 5 giorni a settimana, a fronte di un assegno mensile di € 439,50. I giovani interessati al co-progetto devono inviare la domanda di partecipazione direttamente all’Ente titolare CSV EMILIA entro e non oltre le ore 23:59 del 18 luglio, esclusivamente con una delle seguenti modalità:



– con Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo civile@pec.it, o con Posta Elettronica Ordinaria, all’indirizzo civile@pec.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf (“PC allegato III e IV Domanda” scaricabili dal sito www.csvemilia.it);

– a mezzo “raccomandata A/R” (attenzione: per il rispetto del termine perentorio di ricezione della domanda non è valido il timbro di spedizione) all’indirizzo CSV EMILIA, via Capra 16, 29121 Piacenza.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in considerazione.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Chi può partecipare: ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni), cittadini italiani e giovani provenienti da altri Paesi in regola con la normativa per il soggiorno dei comunitari e degli stranieri in Italia.

Chi non può partecipare: ragazzi e ragazze che abbiano già svolto o stiano svolgendo il servizio civile universale, o il servizio civile regionale dell’Emilia-Romagna o di altra regione o provincia, oppure chi ha interrotto un’esperienza di servizio civile prima della scadenza prevista.

Come partecipare

– leggere attentamente l’Avviso Provinciale;

– leggere il progetto, informarsi su gli Enti di accoglienza, valutare le attività proposte e prendere contatti con i referenti per eventuali dubbi o chiarimenti;

– scegliere la sede di accoglienza;

– compilare i moduli per la domanda rispondendo con attenzione a tutte le voci – Allegato III e Allegato IV (pdf editabile – è preferibile non compilare a mano);

– è necessario allegare alla domanda la copia del documento d’identità e del codice fiscale; per i giovani provenienti da altri Paesi è necessario allegare anche copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno (se scaduto unire anche copia delle ricevute postali di rinnovo e dei cedolini di prenotazione);

– è preferibile allegare ai moduli della domanda il proprio Curriculum Vitae, per consentire all’Ente di avere tutte le informazioni necessarie per valutare la candidatura;

– inoltrare la domanda all’ente titolare del progetto CSV EMILIA, tramite posta elettronica ordinaria o PEC o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro postale) entro le ore 23:59 del 18 luglio 2021;

– partecipare al colloquio di selezione che si terrà on-line, nelle date pubblicate sul sito www.csvemilia.it.

È possibile presentare una sola domanda: presentare più domande anche in ambito regionale comporta l’esclusione da tutti i progetti.

PER INFORMAZIONI

– SPORTELLO INFORMATIVO ON-LINE: Mercoledì 14/07 dalle ore 17 alle ore 18 e Giovedì 15/07 dalle ore 11 alle ore 12 . Per accedere utilizzare la piattaforma Zoom al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/89068886760

– CSV EMILIA Centro di Servizio per il Volontariato – Sede territoriale di Piacenza

Referente: Elena Menta

tel. 0523-306120 – progettazione.piacenza@csvemilia.it; serviziocivile@csvemilia.it

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (giovedì pomeriggio chiuso)

– CO.PR.E.S.C. Coordinamento provinciale enti di servizio civile di Piacenza

Referente: Valentina Porcu

coprescpc@gmail.com

pagina Fb: SERVIZIO CIVILE PIACENZA

Instagram: servizio_civile_pc_copresc