\"Sex Bomb\" in versione Swing, il nuovo singolo di Giuliano Ligabue

Sex Bomb è il nuovo singolo di Giuliano Ligabue disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 2 luglio.

Si tratta del sesto singolo nel 2021 per il cantante e chitarrista piacentino, che rende omaggio in questa occasione al grande Tom Jones riarrangiando uno dei suoi più grandi successi. Ritornano in questo brano le sonorità da Big Band con un arrangiamento di grande impatto che trasforma la “hit” del cantante gallese in uno shuffle swing travolgente dal sapore retrò, dove la voce di Giuliano Ligabue è perfettamente a proprio agio. La parte strumentale del brano è caratterizzata dal dialogo tra i fiati e la chitarra di Ligabue, sempre presente anche in questo nuovo singolo. Anche la grafica della copertina, chiaramente ispirata al film “The Great Gatsby” in stile “Art Déco”, conferisce un ulteriore tocco vintage a questo nuovo lavoro discografico.

«Rivisitare questo brano in versione swing è stata un’altra bella sfida, adoro il sound da big band e mi sembrava assolutamente azzeccato per dare una nuova vita a questo grande successo. Nel lungo elenco di artisti che volevo omaggiare non poteva certo mancare Tom Jones, una delle più grandi voci di sempre che ancora oggi riesce ad essere in vetta alle classifiche a dispetto dei suoi 81 anni.»

Il cantante e chitarrista piacentino ha superato i 30000 ascoltatori mensili su Spotify e dopo il suo recente ritorno ai concerti dal vivo, prosegue con “Sex Bomb“ il progetto “Un singolo al mese” iniziato a dicembre 2020 con il brano natalizio “Winter Wonderland”, l’omaggio in chiave bossa nova a Pino Daniele con la bellissima “Quando”, “When I fall in love” nel ricordo di Nat King Cole, la rilettura swing del grande successo di Michael Jackson “The way you make me feel” , “Strangers in the night” in versione bossanova e la swingante “Volare (Nel blu dipinto di blu)”. Giuliano Ligabue ha curato la completa produzione del singolo: arrangiamenti, editing, mix e mastering, cover design, oltre ad essere cantante e chitarrista.

Giuliano Ligabue è un cantante, chitarrista, arrangiatore e compositore italiano. Straordinario interprete dei classici dell’American Songbook, possiede una calda voce da crooner spesso accostata a quelle di Michael Bublé e Frank Sinatra. È inoltre un virtuoso della chitarra Swing, tra i pochissimi musicisti nel nostro Paese ad utilizzare una semi-acustica a sette corde e stimato da artisti internazionali come Bucky Pizzarelli e John Pizzarelli. Ha pubblicato numerosi album, EP e singoli: “Swing Affair” (album 2013) in Trio senza batteria, ad omaggiare lo stile musicale di Nat King Cole, “Live at Summertime in Jazz” (album 2016) registrato dal vivo con la sua Swing Band, “Ci può stare” (album 2019) album costituito da brani inediti in italiano e successi internazionali riarrangiati, “This Happy Rhythm” (EP 2020) che vede la partecipazione del sassofonista Mattia Cigalini come ospite e i numerosi singoli pubblicati nell’anno 2021.

Artista completo in grado di regalare al suo pubblico la felice combinazione di virtuosismi chitarristici e di una versatile vocalità che gli permette di spaziare tra vari stili musicali. Giuliano Ligabue ha condiviso il palcoscenico con diversi nomi di spicco del panorama musicale italiano ed internazionale, si possono citare Mattia Cigalini, Paolo Tomelleri, Davide Ghidoni, Mario Zara, Gianni Azzali, Alessandro Bertozzi, Serafino Tedesi, Stefano Caniato, Walter Ganda, gli inglesi Simon Woolf, Richard Pite, gli americani Frank Griffith e John Colianni (pianista di Lionel Hampton, Mel Tormé, Les Paul e Woody Allen), esibendosi in eventi privati, festival e club in Italia ed in Inghilterra.

Ascolta “SEX BOMB”:

https://album.link/d4rtzmkgqd08m