“Sgomento di fronte alle persone in piazza, vaccinarsi serve alla collettività”

“Sgomento personale di fronte alle persone in piazza contro il vaccino”. Lo afferma il direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza Guido Pedrazzini che si lascia andare ad alcune riflessioni sui no vax.

“Ho visto in chi ha manifestato un approccio solamente individuale al problema dell’epidemia, l’eliminazione totale della dimensione collettiva. Il vaccino viene vissuto solo come elemento di vantaggio soggettivo senza comprendere l’importanza per tutta la collettività a fronte dei rischi che si corrono. Alla fine l’anno scorso ci sono stati 1200 morti, la speranza di vita in Italia si è abbassata, sono numeri oggettivi che non sono certo legati alla manipolazione dei dati”.

“Occorre far prevalere il senso civico anche in questa frangia di persone, sono solo alcune centinaia. L’auspicio è quello che le persone veramente a rischio clinico si vaccinino tutte, la paura dei scienziati è infatti che la circolazione del virus determini nuove mutazioni. Siamo ancora in tempo ma nel momento in cui il virus potesse mutare e diventare resistente ai vaccini ci troveremmo di nuovo nei guai”.

“Mi viene in mente l’immagine dei partigiani – ha concluso – che partivano per il fronte, non ci andavano certo per loro stessi ma per qualcosa di più alto, l’interesse della collettività. Oggi è un po’ lo stesso, con la differenza che a fare il vaccino si corrono assai meno rischi dei partigiani con la guerra”.