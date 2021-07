Uomo si getta nelle acque del Po dal ponte stradale di Piacenza, le ricerche sono in corso da parte dei vigili del fuoco nelle acque del fiume. L’allarme è scattato intorno alle 16, quando pare sia arrivata una segnalazione di un uomo che si trovava lungo il viadotto che collega l’Emilia con la Lombardia appoggiato alla balaustra.

All’arrivo di una pattuglia della polizia locale, l’uomo si sarebbe gettato nel fiume. Sono scattate così le ricerche con i vigili del fuoco che hanno utilizzato l’imbarcazione per perlustrare le acque del Po in particolare tra i ponti stradale e ferroviario. Da Bologna è arrivato anche l’elicottero Drago per effettuare le ricerche anche dall’alto.

Sul posto anche la Croce Rossa e il 118 e la polizia.

IN AGGIORNAMENTO