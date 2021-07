Si rinnova lo sportello multifunzionale di Iren in via Sopramuro

Inaugurato in via Sopramuro a Piacenza il rinnovato spazio store di Iren: per lo sportello multifunzionale un restyling per migliorare la funzionalità e l’accoglienza. All’apertura erano presenti lunedì mattina l’Ad di Iren Mercato Gianluca Bufo e l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi.

“In questo spazio rinnovato, che è aperto dal 2011 – ha spiagato Bufo – gli utenti possono trovare tutte le risposte in termini dei servizi di Iren, come gas ed energia elettrica, inoltre si possono fare anche tutte le pratiche degli altri business e conoscere gli altri nostri prodotti.

E’ uno sportello multifunzionale, in modo tale che il cittadino ancor prima di essere cliente può trovare un punto dove indirizzare tutte le sue richieste per i servizi della casa, la finalità di questo progetto di restyling è stato quello di offrire funzionalità nuove e un’accoglienza diversa, facendo trovare tutti i nostri prodotti in tema di efficienza energetica per la casa, ma anche servizi nuovi come tutta la proposta sulla mobilità elettrica”.

LA NOTA STAMPA

È stato inaugurato oggi, alla presenza dell’Amministratore Delegato di Iren luce gas e servizi Gianluca Bufo e dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Piacenza Paolo Mancioppi, lo store IREN di Via Sopramuro, totalmente rinnovato dopo i lavori di ristrutturazione avviati lo scorso dicembre. Ambienti nuovi e più ampi per una migliore accoglienza della clientela sono state le parole d’ordine di questo importante intervento di ristrutturazione.

Il taglio del nastro: Maria Greco – resp. Gestione Clienti Iren Luce Gas e servizi, Gianluca Bufo – AD Iren Luce Gas e servizi, Paolo Mancioppi – Assessore all’ambiente del Comune di Piacenza, Mariarita Menichetti – vicepresidente WeMay

Da oggi, nello store di Piacenza, è possibile vedere e toccare con mano tutti i nuovi prodotti per l’efficientamento energetico (caldaie e climatizzatori), la smart home (kit con smart led, presa smart, webcam e Google Home) che l’Azienda propone, oltre naturalmente alle soluzioni per la mobilità elettrica (e-bike, monopattino e wall box) e a quelle per l’offerta luce e gas più in linea con le proprie esigenze.

Lo store di IREN di Piacenza, è in centro storico: un riferimento nel cuore della città per rendere ancora più accessibili e vicini ai cittadini tutti i servizi tradizionali (luce, gas, acqua, rifiuti) e quelli a valore aggiunto dedicati al risparmio energetico, alla domotica, alla sicurezza integrata oltre che alla manutenzione degli impianti della propria casa. Lo store sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Il sabato sarà aperto dalle 8,30 alle 12,30.

Inoltre, fino al 26 settembre soltanto qui sarà possibile sottoscrivere un’offerta esclusiva: chi sceglie Iren Small Gas o Iren Medium Gas abbinerà all’acquisto uno Smart Kit per la casa intelligente. Il costo del kit sarà interamente rimborsato in 24 mesi, grazie ai bonus in bolletta e il cliente riceverà in aggiunta un buono Amazon da 50€.

“Con l’inaugurazione di questo nuovo store rafforziamo una collaborazione con i nostri partner valida e ricca di prospettive future. Intendiamo inoltre mandare un segnale di vicinanza ai territori, attenti a farlo, in un momento così particolare, nel pieno rispetto della sicurezza di tutti” ha sottolineato Gianluca Bufo, AD di IREN Mercato. “Sarà disponibile per tutti un accesso diretto ai nostri servizi e una proposta commerciale che unisce alla tradizionale fornitura vantaggi ritagliati sulle esigenze delle famiglie. Tutti possono costruire un pacchetto personalizzato di offerta secondo i prodotti che più gli sono utili, da quelli collegati alla domotica e al benessere dell’abitazione, alla sicurezza, allo svago. In più, per celebrare questa nuova apertura abbiamo riservato a chi vuole diventare nostro cliente un’offerta unica, che invitiamo tutti a scoprire e che è accessibile soltanto in questo nuovo punto vendita”.