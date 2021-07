Siccità, Coldiretti: “Inaccettabili i ritardi per il rilascio idrico”

Scarsità idrica, Coldiretti: inaccettabili i ritardi per il rilascio delle deroghe da parte del DMV – La nota stampa

“Già lo scorso 7 luglio – afferma Coldiretti Piacenza – alla luce di una futura possibile crisi idrica, Coldiretti aveva scritto una lettera indirizzata agli Assessori Regionali all’Ambiente e all’Agricoltura Irene Priolo e Alessio Mammi, chiedendo di adoperarsi per minimizzare i tempi di concessione delle deroghe al DMV”. “Purtroppo a partire dal 12 luglio la Regione ha bloccato i prelievi in moltissimi fiumi della nostra provincia – prosegue Coldiretti – provocando gravissimi disagi per il settore agricolo”. Se quello richiesto doveva essere un intervento urgente e quindi soddisfare la richiesta in tempi brevi, i tecnici che si sono mossi per evadere le richieste di deroga con la massima urgenza, ora si ritrovano fermi. “Già dalla scorsa settimana avevamo preparato tantissime richieste di Deroga che subito sono state sospese per ulteriori accertamenti rendendo l’iter burocratico lunghissimo impedendone ad oggi l autorizzazione” – ci informa Mauro Malvicini Tecnico e Segretario dell’Associazione del Rivo Chiavica, della Società del Rivo Bertone e della Comunione del Rivo Grazzano, che segue la parte burocratica.

“Si va a rilento. Per il momento tutte le deroghe effettuate sono ferme nell’attesa di ulteriori accertamenti che variano a seconda della zona” – continua. “Sono state mandate anche molte prove fotografiche che evidenziano carenze di approvvigionamento irriguo e il basso livello di acqua nel fiume, pero secondo il DMV non saranno sufficienti”- conclude. Le tempistiche si allungheranno ulteriormente ed ancora una volta ci troviamo in apprensione perché quello che doveva essere un intervento immediato rischia di essere portato a termine quando ormai la stagione delle coltivazioni saranno compromessa. “Diventa imprescindibile mettere al centro dell’agenda politica delle istituzioni la necessità di mandare avanti quelle soluzioni necessarie che possono diventare un antidoto alla sofferenza idrica e togliere gli agricoltori dall’incubo con cui ormai da anni fanno i conti e a fatica convivono” – sottolinea Coldiretti.