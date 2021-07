Soccorsi in azione nel primo pomeriggio del 24 luglio per un bambino di 8 anni che si trovava in Trebbia nella zona di Marsaglia insieme ai famigliari.

Secondo le prime informazioni, il piccolo si sarebbe trovato in difficoltà nelle acque del torrente sul versante di Brugnello scomparendo dalla vista del padre.

Sono scattate le ricerche insieme ad alcuni bagnanti che hanno tratto a riva il bambino prestando i primi soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Rossa di Marsaglia, più l’auto medica del 118 di Bobbio ed è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza da Pavullo nel Frignano, atterrata su greto del fiume. Il bambino è stato caricato dall’elisoccorso diretto alla rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma, le sue condizioni sono serie.

Presenti anche i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Bobbio e squadra nucleo Saf da Piacenza e i carabinieri.