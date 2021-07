In linea con il quadro meteo dei giorni scorsi, a Piacenza anche il weekend sarà caratterizzato da sole e alte temperature.

Secondo le previsioni Arpae, sabato 24 luglio è attesa una giornata in prevalenza serena, con qualche annuvolamento al mattino e alla sera. Sui rilievi le temperature massime toccheranno i 28 gradi, mentre in pianura i 35 gradi.

Domenica 25 luglio, un po’ di sollievo dal caldo potrebbe essere portato da occasionali rovesci o temporali, previsti in pianura nel pomeriggio. Per il resto della giornata è previsto cielo in prevalenza sereno.