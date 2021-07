Un weekend segnato da pioggia e temporali ha portato un po’ di sollievo dalla calura estiva. Una “tregua” destinata ad esaurirsi con l’inizio della settimana, che a Piacenza si preannuncia all’insegna del sole e delle alte temperature.

Sia lunedì 5 che martedì 6 giugno – le previsioni Arpae – sono attese giornate in prevalenza serene o poco nuvolose. Le temperature massime di lunedì saranno comprese tra i 26 gradi sui rilievi e 31 gradi in pianura; mentre martedì si toccheranno i 28 gradi sui rilievi e i 34 gradi in pianura.