Inizio di settimana con tempo stabile nel piacentino e temperature in risalita che potranno toccare i 35 gradi. Tra lunedì 19 e mercoledì 21 luglio il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature in pianura saranno comprese tra 22 e 35 gradi.

“Il campo di alta pressione sull’Italia settentrionale, nella giornata di giovedì, potrà subire una temporanea attenuazione per il passaggio di una debole onda depressionaria in quota – le previsioni di Arpae -; pertanto si prevedono locali rovesci ad inizio periodo, a cui faranno seguito da generali condizioni di tempo stabile. Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento”.