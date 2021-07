Sostenere i negozi locali, i commercianti di Rottofreno e Gragnano ci mettono la faccia

Sono 68 in tutto – 54 a Rottofreno/San Nicolò e 14 a Gragnano Trebbiense – i commercianti che, è proprio il caso di dirlo, hanno messo la faccia partecipando ai progetti Scopri Rottofreno e Scopri Gragnano, nati con l’obiettivo di promuovere e dare visibilità alle attività commerciali locali attraverso l’utilizzo gratuito degli spazi pubblicitari nelle zone di maggior frequentazione e passaggio.

Si tratta di una campagna di comunicazione con manifesti e locandine affissi sulle vie principali dei Comuni coinvolti e delle frazioni: protagonisti i volti dei commercianti che si sono prestati a fare da testimonial all’iniziativa, i cui materiali promozionali saranno anche veicolati e sponsorizzati per tutta l’estate sui canali social dei due progetti (Facebook e Instagram): “Non avendo potuto destinare le risorse regionali agli obiettivi originariamente previsti a causa del Covid – spiega il sindaco di Gragnano Patrizia Calza – insieme al Comune di Rottofreno abbiamo pensato che questa iniziativa ben potesse evidenziare la volontà di valorizzare e sostenere il commercio locale coinvolgendo la comunità. E’ bello che tanti esercenti abbiano capito lo spirito e colto questa opportunità”.

“Abbiamo utilizzato i loro volti e i loro sorrisi – aggiunge l’Assessore al Commercio del Comune di Rottofreno Stefano Giorgi – perché sono il modo in cui i clienti riconoscono i negozianti di fiducia, ma soprattutto perché sono loro stessi il vero valore dei negozi del territorio rispetto alle grandi catene o alle vendite on line. Entrare in un negozio significa confrontarsi, chiedere informazioni, farsi consigliare…valori che nessuna piattaforma di acquisti on line può garantire. Personalmente è una grande soddisfazione sapere che all’iniziativa hanno partecipato 54 attività locali, un numero molto elevato rispetto al solito, il che significa che l’iniziativa è stata apprezzata dagli operatori locali; valuteremo se riproporla anche nel periodo autunnale.”

Il progetto Scopri Rottofreno e…Gragnano Trebbiense è condotto dalla Promo PA Fondazione in collaborazione con la Cabina di Regia composta dalle Amministrazioni comunali di Rottofreno e Gragnano Trebbiense, dalle Associazioni di Categoria Confcommercio Piacenza e Confesercenti Piacenza.