Spazio 4.0, domenica check up gratuito delle biciclette

Domenica 1 agosto (ore 18) nuovo appuntamento presso la Ciclofficina Pignone di Spazio 4. All’interno dell’evento “SpazioStore-Vintage e Vinili, il mercatino del riuso” chi interessato potrà beneficiare di un check up gratuito della propria bicicletta.

“La ciclofficina – spiegano gli ideatori – è la concretizzazione del Progetto Mappe, il progetto del Comune di Piacenza finanziato da ANCI, svolto in collaborazione con il Comune di Silvi Marina e i partner di progetto: cooperative L’Arco, Officine Gutenberg, Labor, Consorzio Sol.Co Piacenza e Up e le associazioni Diciottotrenta, Praxis, Cosmonauti e Tadam. Obiettivo del progetto, la creazione di un’impresa sociale e sostenibile, fatta da giovani disoccupati e inoccupati, per la città di Piacenza. La nostra struttura operativa – aggiungono -, con sede proprio a Spazio 4, il Centro di Aggregazione Polivalente del Comune di Piacenza, verrà realizzata dopo l’estate ma questo non ci ferma nel continuare a farci conoscere e a condividere con la città i nostri valori: mobilità sostenibile, inclusione sociale e lotta allo spreco attraverso il riuso e il recupero di bici e dei suoi componenti. Infatti – evidenziano – ricordiamo che siamo sempre alla ricerca di bici in disuso e suoi componenti inutilizzati per poterli, se in buono stato, adoperare per le riparazioni”.

Per maggiori info sulle attività della Ciclofficina Pignone di Spazio 4 è possibile consultare le pagine social Instagram e Facebook.