Spazio 4, serata tra musica, cibo e diritti con Arcigay e Arci

Venerdì 16 Luglio, dalle 19.30 a Piacenza presso Spazio 4 (via Manzoni 21) Arcigay Piacenza Lambda e Arci Piacenza invitano tutti a una serata all’insegna dell’inclusione, dell’amicizia e del divertimento.

“Dopo mesi difficili torniamo a ritrovarci per celebrare uno degli eventi fondanti della nostra comunità: i moti di Stonewall del Giugno 1969 a New York, prima vera occasione di riscatto sociale per le persone LGBT+ di tutto il mondo – si legge nella nota di presentazione dell’evento a firma Arcigay – . Da 52 anni ricordiamo grazie ai Pride quelle prime proteste che hanno fatto emergere dall’ombra la realtà di soprusi e violenze alle quali lo Stato e la maggioranza della società costringevano tutte le persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender (violenze psicologiche e fisiche, suicidi e omicidi, divieto di lavoro e licenziamenti, emarginazione sociale, ecc.)”.

““La prima volta fu rivolta!” è il motto usato in tutto il mondo per ricordare quegli eventi e l’impegno dei primi attivisti e attiviste che hanno “osato” alzare la testa contro le discriminazioni – continua la nota -. Anche oggi rimane importante impegnarci, soprattutto per i più giovani, per una società più giusta e inclusiva dove la sessualità umana, di tutti gli esseri umani, possa esprimersi ed essere vissuta pienamente e con pari dignità La serata di venerdì 16 luglio è stata organizzata con questo spirito, come occasione per sensibilizzare e informare ma lasciando anche spazio al divertimento e alla leggerezza. Dalle 19.30 sarà possibile cenare alle postazioni dello street food accompagnate da Dj set; dalle 21, dopo gli interventi introduttivi, salirà sul palco il gruppo musicale piacentino “I Cani Della Biscia” con il loro repertorio pop-rock e a cui va il nostro ringraziamento per la sensibilità dimostrata. Dalle 22.30 sarà la volta dell’atteso Drag Show, un’esibizione artistica imperdibile per conoscere il mondo LGBT+ con ironia e autoironia. Durante lo spettacolo verrà proposta una lotteria di autofinanziamento. Presenta Mery Scaramella. Dalle 23.30 Dj set Audiozone. Per tutta la serata saranno presenti anche bancarelle e spazi informativi delle associazioni aderenti, in particolare sulle tematiche LGBT+, della salute, del contrasto alle discriminazioni e della lotta alla mafia”.

“L’ingresso è libero con offerta associata alla lotteria – spiega Arcigay -. Consigliamo la prenotazione entro le 21 del giorno stesso su whatsapp o telefonicamente al numero 349 272 0072 (Fiorella) indicando nomi e cognomi e il numero delle persone che vogliono partecipare. Sono particolarmente invitati tutti coloro che esprimono commenti e giudizi senza conoscerci o aver mai partecipato ai nostri eventi. Venite e conosciamoci! Siamo tutti piacentini!”. Oltre ad Arcigay Piacenza Lambda e Arci Piacenza, aderiscono all’iniziativa queste associazioni: Non Una Di Meno, Piacenza Croce Rossa Italiana comitato locale di Piacenza, Libera Piacenza, Plastic Free Piacenza, Amnesty International Piacenza, Operatori di Strada, Agedo Milano, Famiglie Arcobaleno Piacenza e Lodi, Legambiente Piacenza, Chezart e Chezmoonshine.