Standing ovation per Bellocchio Palma d’Onore a Cannes

La standing ovation del pubblico ha accompagnato la consegna della Palma d’Oro d’Onore a Marco Bellocchio, nel corso della cerimonia finale del 74esimo Festival del Cinema di Cannes.

“Voglio condividere il premio con la mia famiglia allargata”. “Le cose mi sono riuscite – ha detto Bellocchio – hanno sempre avuto due concetti: immaginazione e coraggio, sono due cose obbligatorie nel nostro mestiere. Un regista deve avere coraggio”.

Il regista di Bobbio, visibilmente commosso, ha ricevuto il premio dalle mani del premio Oscar Paolo Sorrentino che ha reso omaggio al maestro con una lunga locuzione:

“Ogni volta che lo incontravamo, terrorizzati dalla sua intelligenza, noi altri del cinema italiano, provavamo a compiacere Marco Bellocchio. Un lavoro vano. Con grande cortesia, Marco Bellocchio opponeva al nostro corteggiamento un’umile indifferenza. Ma non era snobistica distanza, solo autorevolezza. Questo è apparso chiaro a tutti sin dal primo capolavoro di Marco: ‘I pugni in tasca’. Ci si trovava di fronte a una voce autorevole. E non ha mai smesso di esserlo nel corso della sua lunga carriera. Marco Bellocchio è tutto quello che un regista dovrebbe essere: appartato, discreto, lontano dall’egocentrismo, curioso dell’altro. Gli uomini curiosi non hanno tempo per elencare aneddoti sulla grandezza dei loro film. Sono sempre intenti a conoscere il mondo e a porsi domande”.

“La Francia e il Festival di Cannes hanno compreso e riconosciuto Bellocchio, conferendogli la Palma d’Oro Onoraria. Che oggi va al più importante e giovane regista che abbiamo in Italia: Marco Bellocchio” – ha aggiunto Sorrentino.

“Il film ‘Marx puo’ aspettare’ e’ stato accolto a Cannes da ovazioni e commozione incontenibili. La stampa italiana e internazionale all’unisono hanno intonato un coro di elogi.

(foto da Facebook del Festival di Cannes)