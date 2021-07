“Stralunà 2021 Insieme”, all’Arena Daturi il tendone del Petit Cabaret

Si apre giovedì 15 luglio a Piacenza la rassegna Stralunà 2021 Insieme proposta, nell’ambito dell’Estate Farnese, dalla compagnia Manicomics. Ad inaugurare gli spettacoli in cartellone, il 15 alle 21, nella cornice dell’arena Daturi – con replica allo stesso orario venerdì 16 – sarà Circo Zoe, con lo spettacolo di circo contemporaneo “Naufragata”, accompagnato da musiche dal vivo. Ad animarsi dalle 22.30, invece, sarà “Petit Cabaret 1924”, circo contemporaneo sotto il tendone permanente allestito all’arena Daturi, ispirato al teatro di varietà dell’inizio del secolo scorso.

Protagonisti in scena (ogni sera, sempre alle 22.30, da giovedì 15 a domenica 18 luglio), artisti internazionali che propongono un programma di intrattenimento nuovo e diverso ad ogni montaggio del tendone, che sulle note di musiche jazz, charleston e swing riproduce l’ambiente tipico dei locali parigini dell’epoca, in un’esperienza coinvolgente ed emozionale per lo spettatore. I posti sono limitati e per ciascuno degli spettacoli è necessaria la prenotazione al 353-4302346, con ingresso a 10 euro o 5 ridotto. Già dalle 17.30, non mancherà l’angolo dello street food con i truck di Kzero e BataRoad.