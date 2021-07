Successo a Castello per il concerto dei Vascoterapia

Successo per il concerto “Vascoterapia” organizzato nel parco di Villa Braghieri a Castel San Giovanni nella serata di venerdì 9 luglio. La manifestazione, originariamente prevista per sabato 3 luglio ma poi rimandata per maltempo, è stata organizzata da Amministrazione comunale, Pro Loco, Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) con la collaborazione di Lella e Paolo Garattini dell’associazione “Allunga la tua mano”.

Il concerto dei Vascoterapia, tribute band piacentina del cantante Vasco Rossi, ha richiamato numerosi spettatori che, nel rispetto delle normative anti-covid, hanno occupato i giardini della bellissima villa castellana. Nella band anche la partecipazione di Davide Devoti, noto chitarrista che ha accompagnato Vasco Rossi in tanti concerti. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà donato all’Aism. La serata è stata aperta da Daniela Reggiori, presidente di Aism Piacenza, e dell’assessore del comune di Castel San Giovanni, Wendalina Cesario, i quali hanno ringraziato i volontari delle associazioni, gli uffici comunali e tutti quanti hanno reso possibile il buon esito della serata.