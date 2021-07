Superlega volley, ecco il calendario. Gas Sales in campo contro Ravenna il 10 ottobre

Lega Pallavolo Serie A ha presentato in diretta streaming il calendario della 77ª edizione del campionato di SuperLega Credem Banca.

Il cammino della Gas Sales Bluenergy in Regular Season inizierà il 10 ottobre 2021 al PalaBanca contro Consar Ravenna e terminerà il 20 marzo 2022 a Vibo Valentia contro Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Curiosità statistica: anche nella scorsa stagione Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza esordì in campionato contro Ravenna, vincendo 1-3 al Pala De André. 4 i turni infrasettimanali previsti per i biancorossi (3 novembre 2021, 8 dicembre 2021, 29 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022) 2 i riposi (24 novembre 2021 e 13 febbraio 2022) e 3 le soste (24 ottobre 2021, 2 gennaio 2022 e 23 gennaio 2022). Contestualmente sono state ufficializzate anche le date della Del Monte Coppa Italia 2021/22: i Quarti sono fissati per il 2 gennaio 2022 e le Final Four per il 22/23 gennaio 2022.

Questo il calendario completo (le date sono potranno subire modifiche dovute alla programmazione di anticipi e posticipi):

1ª GIORNATA

Andata (10 ottobre 2021): GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-Consar Ravenna

Ritorno (26 dicembre 2021): Consar Ravenna-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

2ª GIORNATA

Andata (17 ottobre 2021): Cucine Lube Civitanova-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

Ritorno (29 dicembre 2021): GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-Cucine Lube Civitanova

3ª GIORNATA

Andata (31 ottobre 2021): GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-Allianz Milano

Ritorno (6 gennaio 2022): Allianz Milano-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

4ª GIORNATA

Andata (3 novembre 2021): Modena Volley-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

Ritorno (9 gennaio 2022): GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-Modena Volley

5ª GIORNATA

Andata (7 novembre 2021): Vero Volley Monza-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

Ritorno (16 gennaio 2022): GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-Vero Volley Monza

6ª GIORNATA

Andata (14 novembre 2021): GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-Top Volley Cisterna

Ritorno (30 gennaio 2022): Top Volley Cisterna-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

7ª GIORNATA

Andata (21 novembre 2021): Pallavolo Padova-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

Ritorno (6 febbraio 2022): GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-Pallavolo Padova

8ª GIORNATA

Andata (24 novembre 2021): Riposo

Ritorno (13 febbraio 2022): Riposo

9ª GIORNATA

Andata (28 novembre 2021): GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-Prisma Taranto

Ritorno (20 febbraio 2022): Prisma Taranto-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

10ª GIORNATA

Andata (5 dicembre 2021): Itas Trentino-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

Ritorno (27 febbraio 2022): GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-Itas Trentino

11ª GIORNATA

Andata (8 dicembre 2021): GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-Sir Safety Conad Perugia

Ritorno (6 marzo 2022): Sir Safety Conad Perugia-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

12ª GIORNATA

Andata (12 dicembre 2021): Verona Volley-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

Ritorno (13 marzo 2022): GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-Verona Volley

13ª GIORNATA

Andata (19 dicembre 2021): GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Ritorno (20 marzo 2022): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA