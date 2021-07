“Surreale usare vecchi parametri per definire le restrizioni, ma il vaccino resta unica prevenzione”

“Surreale continuare ad utilizzare i vecchi parametri, per assegnare le colorazioni alle Regioni, scelti in epoca pre vaccinazione. Il Governo arriverà a una mediazione, ma noi crediamo che debbano essere preponderanti più che il numero dei contagi, quello dei ricoveri covid in ospedale e in terapia intensiva”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine della presentazione del progetto di fattibilità del nuovo ospedale di Piacenza, rispetto al rischio di un ritorno in zona gialla.

“Il vero strumento di prevenzione rimane la vaccinazione – ha sottolineato Bonaccini – Abbiamo superato in queste ore il 50 per cento di popolazione emiliano-romagnola vaccinata, ovvero oltre 2 milioni di persone, con altri 600mila che riceveranno la seconda dose a breve. Invito perciò tutti a vaccinarsi e a darci una mano».