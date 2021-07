Tagliaferri (Fdi) “Ampliare numero spettatori per eventi sportivi al chiuso”

Ampliare il numero di spettatori in occasione di eventi sportivi in luoghi al chiuso come i palazzetti dello sport, garantendo al contempo il rispetto delle norme anti Covid.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “anche il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha insistito più volte in passato sull’importanza della presenza del pubblico agli eventi sportivi, quando si trattava di organizzare il Gran Premio di Formula Uno a Imola. La speranza dello scrivente è che abbia lo stesso grado d’interesse anche per il numero di spettatori che potranno accedere nei Palazzi dello Sport all’avvio della stagione delle squadre regionali di basket, pallavolo e tutti gli altri sport al chiuso”.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla Giunta “se intenda aprire con urgenza un tavolo di confronto attraverso la Conferenza Stato-Regioni affinché il governo vari un vero e proprio piano di recovery che possa sostenere i club degli sport sopra citati, nel caso tra 3 o 4 mesi dovessero di nuovo chiudere. I programmi delle società prevedono di iniziare a settembre con i gironi di qualificazione delle varie coppe, per cui ci sono i tempi per andare a fondo al problema ed eliminare le troppe illogicità contenute nelle recenti norme nazionali”.