Tagliaferri (Fdi) “Regione faccia un bilancio su legge regionale su caregiver”

“Fare un bilancio della legge regionale n. 3 del 2013 per capire quanti e quali interventi ha generato da quando è stata licenziata”.

Lo chiede il consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia) in una specifica interrogazione sulla figura dei caregivers familiari, “coloro cioè che assistono i propri congiunti, anziani o malati, in qualità di parente più prossimo addetto alla cura della persona disabile”. Richiamandosi ad un’analoga iniziativa portata avanti da Fratelli d’Italia in sede parlamentare, il consigliere Tagliaferri lamenta un generale silenzio sui diritti spettanti ai caregivers e chiede le specifiche ricadute della legislazione regionale sul territorio.

Nello specifico, Tagliaferri (Fdi), oltre all’esortazione principale, chiede cosa intenda fare la Giunta per potenziare la legge regionale attualmente esistente o “se i numeri sono modesti, non ritenga utile portare la legge a un confronto approfondito con tutti gli schieramenti politici per poterla, eventualmente, emendare in modo che possa essere attuata, soprattutto alla luce dei problemi che il Coronavirus ha amplificato”.