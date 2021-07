Temporali in arrivo, allerta gialla nel piacentino

La protezione civile dell’Emilia Romagna ha emesso una nuova allerta meteo per la giornata di venerdì 16 luglio, che riguarda anche il territorio piacentino.

L’avviso (LEGGI), per “criticità per temporali” e, nelle zone di collina e montagna, per “criticità idrogeologica”, è di colore giallo: “E’ previsto – si legge – un afflusso di aria fredda da nord che, associato alla vasta area depressionaria già presente sull’Italia del nord, contribuirà a generare condizioni di spiccata instabilità atmosferica. Sono quindi previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni potranno verificarsi già dalle prime ore della notte tra giovedì 15 e venerdì 16 in particolare sul settore occidentale della regione, per poi estendersi al resto del territorio nel corso della giornata”.