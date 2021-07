Tennistavolo, Barani e Roncallo (Cortemaggiore) in nazionale agli Europei Under 18

Non poteva terminare nel migliori dei modi la stagione agonistica del tennistavolo Cortemaggiore: il club magiostrino festeggia la convocazione nella nazionale giovanile under 18 di Arianna Barani e Valentina Roncallo che saranno a Zagabria per gli Europei.

Entrambe hanno iniziato in tenerissima età l’attività agonistica e sono state subito protagoniste in tutte le categorie giovanili, anche in maglia azzurra fino all’esordio in nazionale assoluta. Arianna, beniamina di casa, è l’ennesimo prodotto giovanile cresciuto nel fiorente settore giovanile magiostrino; Valentina, proveniente dalla squadra ligure Toirano, si è poi accasata in pianta stabile nel centro federale di Terni. Insieme a loro, la rosa della nazionale under 18 sarà composta da Jamila Laurenti (a sua volta ex Cortemaggiore), Nicole Arlia (Castelgoffredo) e Miriam Carnovale (Tennistavolo Torino).

Arianna e Valentina, dopo aver partecipato ad un primo stage di preparazione fisica a Terni dal 30 giugno al 7 luglio, concluderanno la preparazione a Trieste prima del viaggio a Zagabria per i campionati europei.