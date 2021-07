Terza conferma per i Fiorenzuola Bees, rinnova anche Jonas Bracci

Si rinnova l’intesa tra Jonas Bracci e Pallacanestro Fiorenzuola 1972.

Come comunica la società di basket in una nota, è infatti stato trovato l’accordo per il rinnovo delle prestazioni sportive di Bracci anche per la stagione 2021/2022. “Bracci – si legge nel comunicato – nella scorsa stagione ha mantenuto una media di 5,8 punti e 4,1 rimbalzi a partita, con una stagione in decisa ascesa. Si tratta del terzo giocatore riconfermato rispetto al roster già a disposizione di Coach Gianluigi Galetti e del suo staff rispetto alla scorsa stagione; un segnale di conferma del lavoro svolto con i Playoff centrati da debuttante assoluta nel Campionato Serie B Old Wild West 2020/2021”.