“Ti conosco mascherina” Laboratorio di disegno a Veleia Ragazzi

Nuovo appuntamento con Veleia Ragazzi, la sezione dedicata ai più piccoli del Festival di Teatro Antico di Veleia.

Sabato 31 luglio (dalle 16 alle 18) è in programma il laboratorio gratuito (a numero chiuso, obbligatoria la prenotazione) “Ti conosco mascherina! Esploriamo il mondo delle emozioni attraverso le maschere del teatro!”. Il laboratorio è destinato ai bambini di età compresa tra i 4 e i 5 anni (scuola dell’infanzia). La partecipazione è gratuita ed è obbligatoria la prenotazione. Per le prenotazioni è possibile: telefonare al numero: 9297592 dalle ore 10.00 – 14.00 e dalle ore 16.00 alle 19.30. Oppure scrivere a: info@veleiateatro.com.

IL LABORATORIO – La tradizione della maschera, a partire dal teatro antico, ci mostra una vasta gamma di personaggi con i relativi caratteri, aprendo una finestra sul mondo delle emozioni che popolano l’animo umano. Un operatore di “Arti e Pensieri” mostrerà alcuni esempi presi a prestito dall’archeologia, a cominciare da quelli rinvenuti a Veleia e da altri, esposti di recente nella Sezione Romana del Museo civico di Piacenza. La breve carrellata di maschere e di espressioni del volto, buffe, grottesche e arrabbiate, ispirerà un laboratorio creativo durante il quale i bambini, dopo aver disegnato una faccia, interagiranno con l’attore professionista Davide Villani, che giocherà con loro sviluppando un’attività incentrata sugli aspetti della relazione e dell’espressività corporea, aiutandoli a far emergere le emozioni rappresentate nel disegno.

VELEIA RAGAZZI – Edizione 2021: Il sorriso dietro la mascher(in)a Veleia ragazzi, sezione del Festival di Veleia dedicata a bambini e adolescenti, offre percorsi laboratoriali progettati per avvicinare i più giovani, con codici adeguati alla loro età, al patrimonio culturale e artistico su cui sono fondate le nostre comuni radici classiche e mediterranee. “Il sorriso dietro la mascher(in)a – spiega Paola Pedrazzini, Direttrice Artistica Festival di Teatro Antico di Veleia – è il titolo dell’edizione 2021 di Veleia ragazzi che, a partire dal tema della maschera nel teatro greco e latino (approcciato con linguaggi adatti ai bambini) e attraverso una pedagogia dell’espressività corporea e facciale, intende far familiarizzare con le proprie emozioni – nascoste nel gioco teatrale dietro la maschera e nella realtà della pandemia dietro la mascherina – i bambini, limitati dal 2020 ad oggi, nel loro legittimo diritto e profondo bisogno di condivisione emotiva.

Veleia ragazzi 2021 con “Il sorriso dietro la mascher(in)a” mira a sviluppare – con laboratori diversificati in base all’età e attraverso i meccanismi del gioco e dell’arte – la relazione empatica e il processo di immedesimazione con l’altro nei bambini che hanno subito la “privazione del sorriso” (conseguenza purtroppo necessaria dell’uso delle mascherine che li e ci proteggono dal covid) per un periodo tanto lungo proprio in fase di crescita quando è più importante coltivare l’empatia e l’intelligenza emotiva”.

