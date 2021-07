Titolo italiano di pugilato under 22 per la giovane Hasna Bouyij

La giovane boxeur piacentina Hasna Bouyij è la nuova campionessa italiana under 22: il titolo è arrivato nel corso dei Campionati Italiani Under 22 maschili e femminili che si sono conclusi domenica a Cascia presso il Centro Sportivo dell’Hotel Roccaporena & Margherita.

La Bouyij, portacolori della Salus et virtus – Boxe allenata da Roberto Alberti, ha vinto la sua finale contro Mery Di Bari.

Le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale – “Brava Hasna: un grande risultato che premia il tuo talento, l’impegno tuo e dei tuoi allenatori e ci riempie di gioia”. Il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore allo Sport, Stefano Cavalli, salutano il successo di Hasna Bouyij, campionessa italiana Under 22 di pugilato nella categoria 51 Kg, titolo conquistato oggi a Cascia (Perugia). “Il titolo di Hasna – aggiungono Barbieri e Cavalli – è un’altra importante affermazione della Salus et Virtus che continua, grazie allo splendido lavoro e all’impegno dei suoi tecnici e collaboratori, a formare atleti di grandissimo valore e a portare in alto il nome della nostra città”.