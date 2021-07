Torna a Fiorenzuola il torneo Darwin Knew Basketball

Torna per il 2021 il DKB Darwin Knew Basketball, la manifestazione di streetball (basket 3×3) punto di riferimento della zona. Lo fa dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, guadagnandosi un upgrade importante da parte della Federazione Italiana Pallacanestro.

La FIP ha infatti riconosciuto il DKB di Fiorenzuola Torneo Master, nell’Elite assoluta dei 5 tornei al vertice della piramide federale. Proprio per questi tornei è stato voluto un montepremi in denaro sia per la categoria maschile che per quella femminile, oltre alla copertura televisiva (Sky Sport). Si tratta di un grande vanto per un torneo nato nel 2008 da ragazzi liceali e cresciuto in Piazzale Darwin a Fiorenzuola d’Arda, che in questo weekend (sabato 17 e domenica 18 luglio) incendierà il playground.

Nel corso degli anni DKB Darwin Knew Basketball si è distinto per essere un evento di incontro tra il mondo sportivo, quello artistico e la cittadinanza tutta: nelle ultime edizioni sono state tante le attrazioni presenti, dalla gara Ludico-Sportiva Stramlòn per associazioni e non tesserati a basket fino al DKB Dunk Contest, la gara delle schiacciate più grande d’Italia che ha ospitato dunker professionisti da Stati Uniti, Russia e Francia, oltre ai top italiani. Al fianco dei tornei a Roma, Tortona, Pavia e Vicenza, Fiorenzuola si colloca per essere un punto di riferimento dello streetball italiano.

Le iscrizioni alle qualificazioni del sabato sono ancora aperte, basta contattare le pagine social Facebook (DKB Darwin Knew Basketball) o Instagram (@dkb3x3). Di seguito il programma della manifestazione.

Sabato 17 luglio 2021

– Gironi di Qualificazione Torneo Maschile

– Gironi di Qualificazione Torneo Femminile

– Ottavi di Finale che decreteranno le 8 squadre qualificate alla domenica

– DJ Set

– Aperitivo seguendo le normative vigenti

– Possibilità di cena prenotando seguendo le normative vigenti

– Gara del Tiro da 3 Punti

Domenica 18 luglio 2021 – dal mattino

– Gironi Torneo Master Maschile (8 squadre qualificate dal Master precedente + 8 qualificate dalla giornata di sabato)

– Gironi Torneo Master Femminile (4 squadre qualificate dal Master precedente + 4 qualificate dalla giornata di sabato)

– Quarti di Finale

– Semifinali

– Finali

– DKB Dunk Show – show delle schiacciate a canestro nel pomeriggio

– Premiazioni

– Aperitivo seguendo le normative vigenti

– Possibilità di cena prenotando seguendo le normative vigenti