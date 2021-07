Torna il Cinéma Rural Itinérant della Val Trebbia. Primo appuntamento a Perino

Ritorna il Cinéma Rural Itinérant della Val Trebbia. Primo appuntamento venerdì 23 luglio (ore 21.30) alla Piscina Comunale di Perino con il film “Hasta la vista”.

IL FILM – Tre ragazzi di vent’anni con disabilità, affrontano un viaggio “particolare” superando i limiti imposti dalla loro condizione grazie al sostegno reciproco, alla complicità e all’amicizia. Amano il vino e le belle donne, ma sono ancora vergini e per questo decidono di fare un viaggio insieme. Andranno in un bordello spagnolo specializzato, per riuscire a realizzare il sogno di perdere la propria verginità. Per ricevere l’approvazione delle famiglie nascondono il loro vero piano e fingono di voler partire per un tour delle cantine di Spagna e Francia all’insegna del buon vino. Piccolo problema: uno è non vedente, uno è sulla sedie a rotelle, uno è paraplegico. Ma nulla li fermerà, anche grazie al prezioso aiuto di un’infermiera che li accompagnerà nella loro avventura.

Hasta la vista è tratto dalla vera storia di Asta Philpot, il film è una storia sull’amore, l’amicizia e il desiderio, dove l’umorismo è l’unico modo di superare situazioni tragiche e irrisolvibili. Un film sulla vera essenza dell’amicizia, quella senza filtri che può prendere in giro senza ferire e che è sempre di conforto nei momenti più bui e tristi facendo vivere con gioia ogni attimo. Hasta la vista affonda le proprie radici nel profondo desiderio che spinge a superare i propri limiti nonostante drammi e difficoltà. Il viaggio di Lars, Philip e Josep è una sorta di missione volta all’indipendenza che a lungo è stata loro negata. Il viaggio intrapreso dai tre amici li rende per la prima volta indipendenti e protagonisti della propria vita perché come chiunque altro possono prefissarsi una meta e, viaggiando soli, provare la libertà di raggiungerla provando un senso di appagamento.

Per motivi organizzativi si consiglia la prenotazione della sdraio direttamente in piscina o tramite WhatsApp al numero 3475136705.