Torna il festival Orzorock: appuntamento a Spazio 4.0

Orzorock Festival, storica kermesse musicale della nostra provincia, torna in una nuova veste cittadina e lo fa nel contesto di Spazio 4.0, location di via Manzoni 21 a Piacenza che ha ospitato negli anni numerosi eventi di respiro nazionale e internazionale.

Dopo lo stop forzato del 2020 l’organizzazione ha dovuto rinunciare alla manifestazione, ma quest’anno la squadra in casa Orzorock Music, etichetta discografica nata nel 2014 proprio dall’esperienza del festival grazie a un’idea del suo fondatore Gabriele Finotti, ha scelto di ripartire con l’evento che segna proprio l’apice della stagione estiva. Orzorock Festival quindi lascia momentaneamente la storica e amata location di Cosmo, località vicino a Gragnano Trebbiense sulle rive del Trebbia per approdare il 17 luglio a Spazio 4.0. Resta però la tenacia e l’energia dello staff nel mantenere la tradizione e innescare “l’onda” del festival anche sotto una veste più urbana.

La line up si compone di artisti esclusivamente parte del roster dell’etichetta indipendente, che nonostante il periodo difficile per lo spettacolo e l’arte, hanno scelto di pubblicare i propri album fra 2020 e 2021. Il connubio di diversi stili si rispecchia nelle “anime” di Orzorock Music: per la sezione legata al mondo cantautorale saliranno sul palco il poliedrico cantautore piacentino Alessandro Colpani e i Malisangu, formazione proveniente da Genova e supportata dalla casa dei cantautori genovesi Via del Campo Rosso 29 ; per il lato più alternativo, spiccano invece i nomi di Guignol, storica formazione milanese, gli Still Noise, giovane band piacentina che propone un crossover fra rock e hip hop e i Kabirya, power trio fresco di pubblicazione del primo disco In chiaroscuro. La maratona musicale targata Orzorock inizierà dalle 20:30, con apertura al pubblico dalle 19:30. Sarà possibile gustarsi cibo e bevande direttamento allo stand di Spazio 4.0.

L’ingresso sarà limitato e su prenotazione, al costo di 10€ con un disco del catalogo dell’etichetta Orzorock Music in omaggio. Per prenotare l’ingresso basta solo registrarsi al form inserito nell’evento ufficiale su Facebook e presentarsi alla cassa il giorno del festival.