Partita la quarta edizione di Confluenze Festival

Al km sessantanove del sentiero del Tidone, dalla sorgente del fiume, è stata inaugurata, con il simbolico taglio del nastro, la quarta edizione di Confluenze Festival, evento biennale per la promozione del territorio e delle specialità della Val Tidone e della Val Luretta, tra Piacenza e Pavia, tra Emilia Romagna e Lombardia.

Manuel Achille, sindaco di Romagnese, ha esordito ringraziando tutte le organizzazioni e le persone coinvolte nella realizzazione del progetto, cedendo poi la parola al vicesindaco di Zavattarello, Mauro Colombini: “La lumaca rappresenta il turismo lento, proprio quello che deve essere presente nelle nostre valli, cercando di attirare i frenetici turisti cittadini”.

Non a caso è stata citata la lumaca, che quest’anno è stata scelta come simbolo della manifestazione: un consiglio, la lentezza, per andare alla scoperta di un turismo consapevole, senza fretta.

All’inaugurazione erano presenti anche i camminatori che, accompagnati dalla guida AIGAE Mirna Filippi, hanno preso parte in mattinata all’escursione partita dal Giardino Botanico della Pietracorva e diretta a Romagnese, proprio per partecipare al taglio del nastro.

Al momento del via ufficiale di Confluenze Festival erano presenti anche Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco di Castel San Giovanni, Azzurra Zanoli, dell’associazione Casa Grande, Valentino Matti, de LaValtidone, ovvero le tre anime che insieme a ChiCercaCrea hanno dato vita a questa edizione della manifestazione. Presenti al taglio anche i rappresentati dei vari comuni lombardi e piacentini coinvolti nel Festival oltre che altre realtà e privati che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

I primi eventi si svolgeranno nel fine settimana e nella giornata di lunedì, per poi riproporsi tra il 30, 31 luglio e 1 agosto e il 6, 7 e 8 agosto. Per consultare il programma completo è possibile visitare il sito https://www.confluenze.net/confluenze-festival/