Tragico incidente a Sarmato: anziano in bicicletta muore investito da un’auto

Tragico incidente nel pomeriggio dell’8 luglio in provincia di Piacenza.

Un piacentino di 86 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una vettura. E’ accaduto poco dopo le 16 lungo la provinciale 37 all’altezza di località Nosone, a circa un chilometro dall’abitato di Sarmato. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in sella alla propria bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un’Audi che sopraggiungeva in quel momento. A seguito dell’impatto, l’anziano è stato sbalzato finendo a terra.

Immediati i soccorsi, giunti sul posto in pochi minuti, con l’ambulanza della Pubblica assistenza Valtidone, l’autoinfemieristica del pronto soccorso di Castel San Giovanni e l’automedica del 118; nonostante il prodigarsi dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Dei rilievi si occupano i carabinieri.

