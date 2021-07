Infortunio in un’azienda agricola: uomo travolto da una rotoballa di fieno

Travolto da una rotoballa di fieno, interviene l’elisoccorso.

Infortunio sul lavoro in un’azienda agricola nel Comune di Rottofreno, frazione di Redinino, nel tardo pomeriggio del 3 luglio. Una rotoballa sarebbe caduta addosso a un uomo, colpendolo alla testa e alla spalla.

Sul posto i sanitari del 118 con auto infermieristica di Castelsangiovanni, ambulanza Croce Rossa di San Nicolò e EliParma, anche se non è stato necessario trasportare il ferito a Parma. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita: i sanitari lo hanno condotto all’ospedale di Piacenza.

Carabinieri del comando di Castelsangiovanni per i rilievi.

IN AGGIORNAMENTO