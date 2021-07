Tre serate letterarie a Travo con Michele Serra, Musiche da cinema e la premiazione del concorso Anguissola

Una tre giorni all’insegna dei libri e della musica è in cartellone questa settimana alle Serate letterarie Giana Anguissola.

Al consueto appuntamento del giovedì, che il 22 luglio ospiterà il giornalista e scrittore Michele Serra alle ore 21 nella corte del castello di Travo (piazza Trieste), si aggiungono altre due date: venerdì 23 luglio una serata dedicata alle musiche per il cinema con il quintetto d’archi 5 Strings e sabato 24 l’evento clou della rassegna: la Premiazione del concorso letterario nazionale Giana Anguissola, che da dodici anni premia la letteratura inedita per ragazzi e celebra il rapporto privilegiato che la grande scrittrice ebbe con il borgo di Travo.

MICHELE SERRA E L’INCONTRO FRA L’UOMO E IL CANE – Il primo appuntamento è per giovedì 22 luglio con Michele Serra, che presenterà il suo ultimo libro Osso. Anche i cani sognano (Feltrinelli, 2021), un romanzo per bambini – ma anche per adulti – che racconta con leggerezza e profondità la storia dell’incontro fra l’uomo e il cane, a partire dalle vicende di un nonno e della sua nipotina e grazie anche alle poetiche illustrazioni di Alessandro Sanna. L’autore sarà in dialogo con Stella Poli e con Maddalena Scagnelli, che ha anche creato gli intermezzi musicali che scandiranno la presentazione, selezionando gli strumenti musicali tradizionali che più sono legati al mondo animale raccontato nel libro: le ocarine di Fabio Galliani e il figulino di Laura Francaviglia, insieme al corno di Giorgio Strinati deputato a ricreare la dimensione notturna del bosco. L’incontro rientra negli appuntamenti dell’Appennino Festival.

MUSICHE DA CINEMA CON I 5 STRINGS – Venerdì 23 luglio andrà in scena Musiche da cinema, una serata musicale con il quintetto d’archi 5 Strings e un programma costruito su arrangiamenti di alcune fra le più belle colonne sonore dei film. Da C’era una volta in America, Per un pugno di dollari e C’era una volta il West di Ennio Morricone, ai brani – altrettanto celebri – composti da Hans Zimmer per i film Inception e Sherloch Holmes e da John Williams per E.T., Jurassic Park, Indiana Jones e Star Wars. Il quintetto d´archi 5 Strings è composto da Gabriele Schiavi (violino), Monica Bertuzzi (violino), Marcello Schiavi (viola), Vieri Giovenzana (violonbasso) e Claudio Schiavi (contrabbasso).

LA SERATA DELLA PREMIAZIONE – Sabato 24 luglio si terrà infine la Premiazione del Concorso letterario nazionale Giana Anguissola, di romanzi e racconti inediti per ragazzi, con la proclamazione del romanzo e del racconto vincitori della XII edizione di questo concorso. Il programma della serata, che avrà inizio alle ore 21 e si terrà nella corte del castello di Travo, prevende i saluti delle autorità e della giuria; un intervento del presidente di giuria Daniele Novara su “La contemporaneità di Giana Anguissola”; di Barbara Schiaffino, direttrice della Rivista Andersen, in collaborazione con cui dal 2020 si svolge il concorso letterario e della studiosa di letteratura giovanile Carla Ida Salviati. A seguire, si terranno un reading musicale a cura di Carolina Migli e Gianfrancesco Amoroso e la proclamazione del miglior romanzo e del miglior racconto in gara.

