Tribunale antidoping: Alberto Polo squalificato per due anni

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto la squalifica a carico dell’atleta della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Alberto Polo per 2 anni a decorrere dal 26 luglio 2021 e con scadenza al 1° aprile 2023, dopo la sospensione in via cautelare a seguito di un controllo antidoping al termine della gara disputata domenica 14 marzo 2021.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si dice “rammaricata sia per la vicenda, sia per l’atleta, che si è sempre contraddistinto per impegno e serietà nel corso della Sua prima stagione in Biancorosso”. “Siamo da sempre per uno sport pulito e contro qualsiasi tentativo di scorciatoia come il doping – dichiara il Direttore Generale Zlatanov -. La squalifica di Alberto è una brutta notizia per un giocatore che ha confermato con noi di essere un centrale di alto livello ed è un duro colpo, assolutamente inatteso, anche per il nostro club, in quanto operiamo nel pieno rispetto di tutte le regole e dell’etica sportiva: prendiamo pertanto atto della squalifica in attesa di conoscere le motivazioni del Giudice”.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ribadisce, infine, di essere “del tutto estranea a quanto accaduto”.