Una grandinata di straordinaria violenza si è abbattuta sulla parte più orientale della provincia di Piacenza: tra Fiorenzuola ed Alseno sono caduti chicchi grandi come uova accompagnati da vento fortissimo e da una tromba d’aria.

Come si vede dalle foto e dal video, la furia della precipitazione non ha risparmiato le colture nei campi, mentre il vento ha piegato i pali della linea elettrica. Alberi caduti e strade imbiancate con ripercussioni sulla circolazione stradale. Gli interventi dei vigili del fuoco sono in corso, si segnalano danni anche alle case e alle autovetture.

Foto 2 di 2



IN AGGIORNAMENTO

Foto 3 di 3





Leggi anche Temporali e forte vento, allerta gialla sul piacentino