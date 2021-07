Turno negativo per le giovanili del Piacenza Baseball: sconfitte per Under 12 e 14

In una stagione prodiga di soddisfazioni, ecco arrivare purtroppo un turno negativo per le giovanili del Piacenza Baseball. Le sconfitte non compromettono comunque la buona classifica guadagnata nel corso della reagular season che ormai volge al termine.

UNDER 12 – Under 12 battura a Parma 12-11 dallo Junior. I piacentini hanno lottato punto a punto soccombendo solo all’ultimo attacco avversario, iniziato sull’11-10 a favore dei biancorossi. Purtroppo un clamoroso ribaltone consentiva ai padroni di casa di vincere in extremis una partita molto accesa nel corso della quale nessuno demeritava.

PIACENZA 2-2-2-0-4-1 11 JUNIOR PR 4-0-4-2-0-2 12

Formazione: Chalas, Agosti, Travaini, Achilli, Pancini, Milani (Riviera), Bertonazzi, Quartieri, Mandas (Piana).

UNDER 14 – Non andava meglio all’Under 14, battuta, anch’essa a Parma, dalla Crocetta 8-6. Fatale il pessimo avvio che portava i parmensi a condurre 7-0 dopo due innings. La rimonta piacentina era tardiva e aveva come unica conseguenza quella di tenere vivo l’interesse attorno ad un partita che invece dopo due riprese sembrava già largamente decisa. Piacenza metteva solo paura ai pari età ducali senza riuscire però a sovvertire la situazione.

PIACENZA 0-0-1-0-3-2 6 CROCETTA 5-2-1-0-0-R 8