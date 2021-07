Ubriaco alla guida insulta e minaccia i carabinieri durante un controllo. Denunciato

Fermato durante un controllo, insulta e minaccia i carabinieri: denunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

L’episodio è accaduto nulla notte dell’11 luglio: i militari della stazione di Sarmato e del radiomobile sono intervenuti a Borgonovo, perché era stata segnalata una rissa in un locale. Segnalazione che non ha trovato riscontro; al termine dell’intervento, la pattuglia del Radiomobile ha proceduto al controllo di un’auto che stava passando in zona. Il conducente, evidentemente in stato di ebbrezza alcolica, è stato sanzionato per guida sotto l’influenza dell’alcool. Durante il controllo – riferisce l’Arma – ha proferito frasi minacciose e oltraggiose nei confronti dei militari operanti e in presenza di altre persone identificate. Per questo motivo è stato denunciato anche per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.