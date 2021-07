Umberto Fava presenta ad Agazzano il suo libro dedicato alla Valluretta

Ci sarà anche la “Strada maestra” di Umberto Fava venerdì sera 16 luglio all’incontro a San Pietro in Tranquiano (Agazzano), sulla prima collina della Valluretta. Del libro parlerà l’autore stesso a coronamento di un incontro d’amicizia attorno ai tavoli, una “cena insieme” che concluderà la giornata in onore della Madonna del Carmelo.

Una tradizione – questa di festeggiare la Vergine del Monte Carmelo – che si rinnova di anno in anno, sostenuta dal parroco don Angelo Bertolotti, che venerdì mattina accompagnerà la sua piccola comunità del Centro Manfredini a Piacenza, per sentir messa nel monastero delle Carmelitane a San Lazzaro. Poi alle 19,30 su in collina a fianco della chiesa di San Pietro, nel fresco della sera, la “cena insieme” (naturalmente nel rispetto delle norme anticovid) coi parrocchiani, amici, villeggianti.

Al termine Umberto Fava parlerà del suo recente volumetto “Una strada maestra – Viaggio sentimentale in Valluretta” (Edizione Costa). Adesso nella terra del Luretta, dice Fava, si vedono più piscine che stalle. La valle ci ha guadagnato in piscine, ma ha perso molti dei suoi casolari trasformati in ville. La cosa peggiore di tutte sarebbe che perdesse anche il ricordo del proprio passato e della propria identità. Qui in Valluretta, scrive Fava sulla quarta di copertina con quel suo modo che non si sa se faccia sul serio o scherzi, “qui dove il cielo – che se non è sereno si rasserenerà – riflette l’anima della gente, e la luna è così splendente che sembra il sole di mezzanotte, cosa che sconcerta soprattutto i galli, che non sanno più quando cantare”.