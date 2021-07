Un nuovo terzino sinistro per il Piace, dalla Samp primavera arriva Simone Giordano

Colpo in entrata per il Piacenza Calcio: preso in prestito dalla Sampdoria il terzino Simone Giordano.

“Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver trovato un accordo con U.C. Sampdoria per il trasferimento a

titolo temporaneo, fino al 30/06/2022, del giocatore Simone Giordano – si legge nella nota ufficiale della società biancorossa – . Classe 2001, Giordano è un terzino duttile che agisce sulla fascia sinistra, protagonista la scorsa stagione con la primavera del club blucerchiato”.