“Un tuffo nella musica”, a Cadeo al via i concerti live in piscina

A Cadeo (Piacenza) “Un tuffo nella musica” a partire da mercoledì 14 luglio.

Sono i concerti live organizzati dall’Amministrazione Comunale che prenderanno vita nella piscina di Roveleto per tre serate del mese di luglio a partire dalle ore 21. “Siamo partiti lo scorso anno con serate con musica e dj – spiega Marco Bricconi, sindaco del Comune di Cadeo – serate dedicate principalmente ad un pubblico giovane. In questa estate proponiamo tre serate concerto dal vivo, dal gruppo musicale, che propone hit degli ultimi decenni, passando per le band che suonano in tributo ai Nomadi o cover rock. Serate aperte a tutti, giovani e adulti”.

“Le band sono tutte appartenenti al territorio piacentino – sottolinea Delia Poggi, consigliera di maggioranza – e saranno protagoniste di serate ad ingresso gratuito in cui si potrà anche mangiare piccola cucina e degustare birra alla spina, il tutto nel rispetto dei regolamenti vigenti anti-Covid. La piscina sarà una splendida cornice degli eventi ma non sarà possibile accedere alla vasca per motivi di sicurezza”. “Queste serate mettono in luce il nostro desiderio di creare spazi di socializzazione e svago, ma non solo – aggiunge il sindaco Bricconi -. Gli eventi sono resi possibili grazie a numerosi sponsor che hanno creduto in questo progetto. Esercenti locali ma anche della nostra provincia che nonostante le difficoltà di questo tempo non si sono tirati indietro e si sono messi in gioco per rilanciare il territorio”. “Un grazie speciale a tutti gli sponsor, a Virtus & Sport S.r.l che gestisce la nostra piscina e si mette a disposizione per le serate e al circolo Athena di Ponte dell’Olio che ci fornisce il palco per gli eventi, con tecnici per montaggio e smontaggio oltre ad un fonico”, conclude la consigliera Poggi.

Si parte mercoledì 14 luglio con gli Incydia, che si esibiranno davanti al pubblico con hit dal 2000 in poi, come Maroon 5, Coldplay, One Republic, ma anche Queen, Modà, Mengoni, Nek, Vibrazioni e Negramaro. Mercoledì 21 è il turno della band Vento del Nord, official cover band dei Nomadi, guidata dal vocalist Paolo Camoni. Le serate live si chiudono il 28 luglio con Bronx Live Band, rock cover band.