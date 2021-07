Una camminata notturna lungo il Sentiero del Tidone: appuntamento il 10 luglio

Dopo lo stop forzato del 2020, si riparte con la tradizionale escursione serale-notturna lungo il Sentiero del Tidone, iniziativa organizzata dall’associazione ‘Sentiero del Tidone’ in programma sabato 10 luglio con partenza da Caminata di Alta Val Tidone.

“Camminando sul Sentiero del Tidone in una sera di mezza estate – Magia di luci e forme sull’acqua del torrente”: questo il titolo della camminata che, per rispettare le norme anti-assembramento, prevederà la suddivisione in gruppo dei partecipanti. Il ritrovo è previsto nel pomeriggio (tra le 17 e le 18) al parco giochi di Caminata (ampio parcheggio nel campo sportivo adiacente) e il percorso previsto è di circa 8 chilometri complessivi, adatto quindi anche a famiglie con bambini abituati a camminare. L’escursione prevede la percorrenza di un primo tratto della Via degli Abati per poter godere, verso il tramonto, dei panorami che incorniciano il “cuore di smeraldo” della valle, il Lago di Trebecco coronato dalle imponenti volte della Diga. E’ previsto quindi l’arrivo al ‘Ristorante 4 Venti’ dove si potrà cenare (con possibilità di menù alternativo vegetariano). Successivamente i vari gruppi, sempre accompagnati dai volontari dell’associazione, rientreranno sotto le stelle nel borgo di Caminata percorrendo il Sentiero del Tidone, attraversando inizialmente il coronamento della Diga del Molato. I partecipanti dovranno avere abbigliamento adeguato e la torcia per il rientro e l’escursione si svolgerà nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio.

“Vogliamo ringraziare il comune Alta Val Tidone e il Consorzio di Bonifica di Piacenza per il prezioso supporto logistico – afferma Daniele Razza, presidente dell’associazione organizzatrice – e ci auguriamo che questa prima camminata notturna possa essere un bellissimo modo di festeggiare il Sentiero del Tidone e i suoi associati: per i soci infatti non è previsto il versamento del contributo organizzativo. Vuole essere una ripartenza, cercando di mantenere gli accorgimenti necessari ma, nello stesso tempo, di rivivere quello spirito che ha da sempre contraddistinto questo evento: vivere le emozioni del tramonto, di una cena sulla splendida Diga del Molato, di una passeggiata sotto le stelle e di una visita del bellissimo borgo di Caminata”.

Numero di posti limitato e prenotazione obbligatoria attraverso i seguenti contatti: 3290945728 (Daniele), 335214098 (Pietro Luigi) oppure tramite email all’indirizzo info@sentierodeltidone.it