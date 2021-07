Una serata contro la distrazione al volante con Orchestra Casadei, Gaetano Curreri e Paolo Migone

“Quando guidi, guida e basta”: è questo lo slogan della campagna di sensibilizzazione contro la distrazione al volante, promossa dall’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale, il cui testimonial principale è il campione di MotoGP Andrea Dovizioso e promossa attraverso tre nuovi importanti spettacoli, con grandi ospiti e artisti, che interesseranno durante l’estate le città di Ravenna, Cesenatico e, il 28 agosto, Piacenza, dove sono annunciate le esibizioni dell’Orchestra spettacolo Casadei, di Gaetano Curreri con la sua nuova formazione, della cantante Karima e del comico Paolo Migone. A condurre la serata, che si terrà nel cortile di Palazzo Farnese nell’ambito del calendario di eventi di “Estate Farnese”, saranno i volti di Canale 5, Marco Senise e di Rai 1, Sofia Bruscoli.

“E’ una campagna che promuoviamo dal 2016 – evidenzia l’Assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini – e che cresce ogni anno grazie all’impegno di tanti artisti che si fanno portavoce di un messaggio di sicurezza stradale quanto mai attuale. Purtroppo i numeri evidenziano come siano tanti gli incidenti causati da distrazione alla guida e per questo dobbiamo continuare in questa campagna di sensibilizzazione, anche grazie ad appuntamenti e spettacoli come quelli programmati quest’estate”. Promosso dall’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale, l’evento del 28 agosto è organizzato in collaborazione con Anas e con il Comune di Piacenza.

“Siamo molto orgogliosi di poter ospitare questo appuntamento nello scenario di Palazzo Farnese e all’interno degli eventi dell’estate in città e ringraziamo la Regione per aver voluto regalare a Piacenza questa serata – sottolinea il Sindaco Patrizia Barbieri -. E’ un evento che all’indubbio valore artistico unisce un fondamentale messaggio sociale di sensibilizzazione sulla sicurezza e attenzione alla guida che tutti dobbiamo impegnarci a diffondere e a condividere”. L’appuntamento sarà come detto ospitato sul palco di Estate Farnese, il palinsesto di eventi promosso da Comune di Piacenza e Fondazione Teatri, che sta animando la stagione estiva piacentina: “Per la qualità dei suoi protagonisti e la valenza del suo messaggio – sottolinea l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Piacenza, Jonathan Papamarenghi – l’appuntamento del 28 agosto impreziosisce ulteriormente il già ricco calendario di eventi dell’estate a Palazzo Farnese, che sta riscuotendo un grande successo anche fuori dai confini provinciali. Sono certo che sarà così anche per questo straordinario spettacolo per cui mi unisco ai ringraziamenti alla Regione e agli artisti che si esibiranno”.

L’ingresso alla serata sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria in ossequio alle disposizioni sul contingentamento in contrasto all’emergenza sanitaria. E’ possibile prenotarsi telefonando al numero 0523-315578 oppure sul sito www.vivaticket.com.