Una targa nuova dalla polizia locale per ricordare la tragedia del Brentei

Nel 30° anniversario della tragedia del Brentei, l’omaggio del Gruppo Sportivo della Polizia Locale. Il sindaco Barbieri: “Simbolo dell’abbraccio partecipe e carico di affetto di una comunità intera”.

Nel trentesimo anniversario della tragedia del Brentei, il Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Piacenza ha collocato – nel luogo esatto in cui si verificò l’incidente il 17 luglio 1991 – una nuova targa commemorativa, identica a quella originaria ormai ammalorata e resa quasi illeggibile dal tempo.

Foto 3 di 3





“La comunità piacentina, unita nel ricordo, si stringe oggi ancor più forte ai familiari e agli amici di Andrea, Matteo, Francesco, Michele, Cinzia, Carla e del seminarista Nuccio”: il sindaco Patrizia Barbieri non nasconde la commozione nell’esprimere “il senso di profonda condivisione e vicinanza che tutti noi avvertiamo, in questa ricorrenza, ancor più intensamente. Piacenza porterà sempre nel cuore i suoi ragazzi. La targa apposta oggi dal Gruppo Sportivo della Polizia Locale è il simbolo del nostro abbraccio partecipe, che non si affievolisce ma resta, nel tempo, forte e carico di affetto”.