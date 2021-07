Usca e contact tracing, due eccellenze di Piacenza nella pandemia. A metterle in evidenza il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, durante la presentazione del bilancio consuntivo 2020 dell’azienda in occasione dell’ultima riunione della conferenza socio sanitaria.

Nel 2020 sono state istituite le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), con dotazioni tecnologiche avanzate e la creazione di una centrale operativa per la loro organizzazione e coordinamento. Al 3 gennaio 2021, l’attività delle USCA aziendali (49.345 prestazioni) corrisponde al 28,6% dell’intera attività USCA regionale (172.671 prestazioni), ha sottolineato il direttore generale, rispetto al ‘peso’ più contenuto riguardo a numero complessivo di assistiti in rapporto al numero complessivo in Emilia Romagna. Tra le altre azioni messe in campo, l’esecuzione di tutta la diagnostica con tampone naso-faringeo nelle sedi dei drive through, strutture aziendali (Expo) e al domicilio del paziente.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica ha dovuto dedicare quasi la totalità del personale a svolgere mansioni di sorveglianza epidemiologica e contact tracing nell’ambito dell’emergenza epidemica, garantendo l’assolvimento dei debiti informativi nei confronti del livello regionale e ministeriale: in particolare l’indicatore relativo alla mediana dei giorni trascorsi fra data di diagnosi e data di notifica alla regione è pari a 1 giorno per i casi rilevati dal 1° luglio (data di avvio dell’inserimento sistematico in SMI). L’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing) a Piacenza è sempre stata garantita, tra le poche province d’Italia.

A supporto di questa attività, è stato creato il programma “IGEA” per la gestione dei pazienti/sospetti Covid-19 a disposizione del personale aziendale e convenzionato, permettendo così la raccolta delle informazioni per la gestione dei casi a partire dalla notifica di malattia infettiva sospetta, dall’esecuzione delle indagini strumentali e di laboratorio, alla predisposizione degli isolamenti e delle quarantene, al tracciamento dei contatti, alla chiusura dei provvedimenti restrittivi, alla predisposizione dei flussi informativi richiesti a livello regionale e nazionale.