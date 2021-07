“Val Tidone Lentamente”, nuova escursione tra mito e natura

Una settimana dopo l’escursione che ha visto i partecipanti fare i “pellegrini per un giorno” sulla via degli Abati e sul Sentiero del Tidone nell’ambito dei festeggiamenti del patrono San Colombano nel comune di Alta Val Tidone, nuovo appuntamento per il circuito “Val Tidone Lentamente”.

L’evento “Ti dono questo anello” – in programma per sabato 24 luglio – rappresenta in questo caso la prima escursione del Festival Confluenze e si svolgerà a Romagnese, con partenza dal Giardino Botanico Alpino Pietra Corva.

Nella parte alta della vallata e del Sentiero del Tidone si potrà scoprire e conoscere, tra le altre cose, le enormi ofioliti detti “Sassi Neri” e lo sperone roccioso emblema dei luoghi, il monte “Pietra di Corvo”, il borgo di Pozzallo, la fontana di Annibale, da cui si narra la leggenda dell’origine del nome ‘Tidone’. Un modo per conoscere il territorio del crinale della Val Tidone tra mito, tradizione popolare, habitat naturali, prodotti biologici e specie botaniche endemiche. L’escursione prevede il pranzo al sacco o la possibilità di pranzo degustazione presso un azienda agricola del posto con i suoi prodotti biologici.

INFO E CONTATTI – L’escursione (consigliata dai 12 anni) è di circa 11 chilometri (dislivello in salita di circa mt. 270). L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro giovedì 22 luglio ed è previsto un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento facebook oppure contattando direttamente la guida Mirna Filippi, tramite i seguenti contatti: telefono 3923267010 oppure via email filippimirna@gmail.com o tramite facebook “I Sentieri di Mirna”.

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato e ufficiale è presente sul sito web www.sentierodeltidone.it