Via Cella, scontro tra auto e scooter delle Poste: ferito 58enne

Sono serie le condizioni di un postino rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 22 luglio a Piacenza.

Il fatto è accaduto in via Pietro Cella, all’altezza di via Tibaldi. L’uomo, di 58 anni, viaggiava in sella ad uno scooter di servizio di Poste Italiane che per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Honda Civic. E’ stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con l’auto infermieristica e un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, e trasportato al pronto soccorso cittadino. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale, impegnati a ricostruire la dinamica di quanto successo.