Via Emilia, chiuso per lavori lo svincolo con la Sp 426R a Fiorenzuola

Anas informa che per consentire alla Provincia di Piacenza di eseguire, in condizioni di sicurezza, i lavori di pavimentazione della SP426R, sono previste limitazioni temporanee lungo la strada statale 9 “via Emilia” in provincia di Piacenza.

Dalle ore 20 di martedì 13 luglio, fino alle 6 di mattina del giorno successivo sarà istituita la chiusura in uscita dello svincolo di collegamento tra la SS 9 e la SP 426R, al km 236,600 presso Fiorenzuola d’Arda.