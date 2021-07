Via IV Novembre, modifiche alla viabilità per lavori di predisposizione della zona 30

Per consentire i lavori funzionali all’istituzione della zona 30, dalle ore 8 di domani, venerdì 9 alle ore 8 di lunedì 12 luglio, in via IV Novembre, nel tratto compreso tra l’incrocio formato con via Fulgosio e quello con via Campi, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori).