Viale Malta, scontro frontale tra una bici e un monopattino elettrico

Incidente tra una bicicletta e un monopattino elettrico in Viale Malta a Piacenza.

E’ successo nella prima mattinata del 6 luglio: i due mezzi stavano percorrendo il tratto ciclopedonale di viale Malta in direzioni opposte, quando si sono scontrati frontalmente. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza per i soccorsi e una pattuglia della polizia locale di Piacenza per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.

Fortunatamente solo lievi contusioni per i conducenti di bici e monopattino, entrambi ragazzi trentenni, che non hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.