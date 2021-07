Viale Patrioti, vicolo Mignone e via Neve: cambia la viabilità per lavori

Per consentire i lavori funzionali all’istituzione della zona 30, dalle ore 14 di lunedì 5 luglio alle 20 del 17 luglio prossimo, nel tratto di viale Patrioti a Piacenza tra la rotatoria all’intersezione con via IV Novembre e quella con piazzale Libertà sarà istituito il divieto di circolazione. Potranno transitare unicamente i residenti e fruitori di posti auto privati, unitamente ai mezzi di soccorso, in entrambe le direzioni di marcia. Contestualmente, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate dall’apposita segnaletica.

Lavori in vicolo Mignone e via Neve, modifiche alla viabilità – Cambia la viabilità anche in vicolo Mignone e via Neve per lavori di riqualificazione stradale: dalle 7 di lunedì 5 luglio sino al 26 luglio compreso, in vicolo Mignone sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitata dall’apposita segnaletica, mentre potranno transitare unicamente i residenti e i fruitori di posto auto privati, così come i mezzi di soccorso, in entrambi i sensi di marcia. Gli stessi provvedimenti varranno in via Neve.